Mijn vader richtte een waar bloedbad aan; met kamperen is het nooit meer iets geworden

Column Wij bomen zorgen voor jullie, zorg alstu­blieft ook een beetje voor ons

Wij bomen spelen een verloren wedstrijd, vrees ik. Ik leg me daar niet graag bij neer, want ook wij doen al lang mee op deze wereld. Wij horen er ook bij. Met miljoenen zijn we. We zijn belangrijk, maar we moeten er zelf maar zien te komen en dat lukt ons niet goed. Dat komt omdat we kwetsbaar zijn, met al die wortels in de vaste grond.

3 augustus