Minder drank, weg met die vetrollen: ik zit weer vol goede voornemens. In elk geval deze week

Een vers jaar dat voor je ligt, een zee van nog onbesmette dagen waarin de beste versie van jezelf dit keer echt van de grond gaat komen.

Heerlijk.

Ja, ik weet ook wel dat dit zelfbedrog is, dat ik over een tijd weer verval in oude gewoontes, maar wij gemiddelde mensen leven ervan op om onszelf een paar dagen per jaar voor de gek te houden met onze goede voornemens.