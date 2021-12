Minder koeien? Dan ook veel minder heilige koeien; stikstofreductie moet, maar wel eerlijk!

Elke dag stoppen er drie boeren met hun bedrijf. Dat is helaas niks nieuws onder de zon. Het strenge Brabantse stallenbeleid maakt dat die ontwikkeling zich de komende jaren voortzet. Die trend buigen we niet eigenhandig om maar het blijft ons wel zorgen baren. De onduidelijkheid van de landelijke stikstofproblematiek doet er nog eens een schepje bovenop.

Wanneer boeren ons vertellen wat de belangrijkste reden is om te stoppen, is dat zeer verontrustend: steeds vaker horen we dat ze zich ‘gepakt’, ‘gepest’ of ‘gecriminaliseerd’ voelen. Dat staat haaks op het trotse boerengevoel waarmee ze ooit begonnen. Boer ben je vanuit een roeping. Boeren is een passie. Boeren doe je met je hart.

Boerenprotesten in Den Haag en Den Bosch

Twee jaar geleden stonden wij vooraan bij de boerenprotesten in Den Haag en Den Bosch. De teksten op de protestborden spraken boekdelen: ‘Alles zo goedkoop op het bord, maar de boer wordt gekort’. ‘Iedereen maar meer, meer, meer en de boer is de dupe keer op keer’. ‘Met dit beleid worden boeren verleden tijd’. ‘Wat er ontbreekt in dit land is gezond boerenverstand’. Dit kwam recht uit het hart van de boer. Anno nu is er bar weinig verbeterd. En de klok tikt door. Dat voedt de onrust en onzekerheid onder boeren. Die was nog nooit zo groot.

Veel is niet bekend of wordt niet onderzocht. Dat leidt tot onrust onder boeren. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekeken naar het verschil tussen de uitstoot van natuurlijke groene stikstof vanuit de boeren en de grijze stikstof vanuit de industrie, wegverkeer en lucht- en scheepvaart? Waarom wordt er niet werkelijk gemeten wat er neerdaalt in de natuur? Waarom wordt de invloed vanuit het buitenland niet meegenomen op onze natuur?

Iedere boer voelt op zijn klompen aan dat er sprake is van politieke willekeur. Terwijl er helemaal geen verschil zou moeten zijn. Geen verschil tussen sectoren. Geen verschil tussen provincies. Geen verschil tussen doelen. De stikstofstop is een gedeeld probleem. Iedereen moet minderen.

Stikstofreductie gelijk belonen

Twee weken geleden laaide het vuurtje onder boeren weer op. Een materialenfabriek in Brabant, die eerder geen natuurvergunning had, krijgt zes keer de benodigde capaciteit gelegaliseerd. In de fabriek worden de beste technieken toegepast om de stikstofuitstoot te verminderen. En die (op papier) gewonnen stikstofruimte mag de fabriek ook nog eens verhandelen. Terwijl boeren in Brabant voor 2024 extra moeten investeren om hun stal aan te passen. Een stal in Brabant, die eerder netjes een natuurvergunning had, wordt beperkt in capaciteit, ook al vermindert de stikstofuitstoot door gebruik van de beste technieken. Als klap op de vuurpijl mag de Brabantse boer de gewonnen stikstofruimte niet verhandelen. Dit terwijl álle innovatie en stikstofreductie gelijk beloond zou moeten worden. De een betaalt een flinke prijs, terwijl de ander er geld bij krijgt. Dat voelt onrechtvaardig.

Meten met twee maten. Steeds met de boer als speelbal. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: ruime vergunningen voor fabriek? Dan ook voor boeren. Strikte handhaving bij boeren? Dan ook bij de industrie. Meer bos op boerenland? Dan ook meer boerenland in bos. Minder koeien? Dan ook minder heilige koeien. Als boeren zonder een volledige natuurvergunning moeten stoppen, dan de vliegvelden ook! En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Moeder Natuur maakt helemaal geen verschil. Vrouwe Justitia trouwens ook niet. Belangrijk is dat we elkaar recht in de ogen aankijken voor wat betreft stikstofreductie: dat moet gebeuren, maar wel eerlijk. Daarom hebben wij als boeren onder politieke druk en omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen, samen met natuurbeheerders en bouwers, een plan op tafel liggen. Dit om snel uit de impasse te komen. Dat stikstofplan heet ‘Duurzaam Evenwicht’: met een gerichte investering reduceren wij de stikstofuitstoot stevig via innovatie, vrijwillige verplaatsing en vrijwillige uitkoop.

Stalemissies al jaren minder

Iedere burger voelt aan dat de boer een positief verschil maakt. De maatschappelijke waardering voor boeren is dan ook heel groot. 99 procent van onze bevolking stoot CO2 uit. 1 procent van de bevolking is boer of tuinder. Die groep neemt CO2 op met hun gewassen, planten en bodem. Zij verminderden stalemissies in de praktijk al jaren op een rij en zetten die lijn onverminderd door. Dat gebeurt gewoon! Zonder politieke willekeur. Steeds meer burgers weten de boer te vinden op een speel-, zorg- of educatieboerderij of in een boerderijwinkel. Boeren werken aan biodiversiteitsherstel. Nederlandse boeren zijn de absolute wereldtop in voedselproductie, gemeten naar milieu- efficiëntie, nutriënten en prijs per kilo.

Onze oproep? Bied de samenleving, dus ook de boer, perspectief. Natuurlijk pakt de boer zijn verantwoordelijkheid, maar dan moeten anderen dat ook doen. Samen met de boer werken aan een goede oplossing voor de ontstane problemen. Met elke dag voldoende lekker en gezond voedsel op uw bord, met een mooie omgeving en een nog beter milieu. Maar durf ook de vraag te stellen of het stikstofbeleid nog wel houdbaar is.

Gerard van Zutphen (ZLTO De Meierij), Erik van Asten (ZLTO Dommel & Aa), Stef van den Hurk (ZLTO Bernheze) en Corné de Rooij (ZLTO Hart van Brabant).