Minder mening en meer muziek als medicijn tegen corona-chagrijn

Alleen onze achtjarige biedt dapper weerstand tegen het virus. Wat mij zo langzaamaan doet vermoeden dat hij het al eens ongemerkt gehad heeft, of een freak of nature is. Wat in beide gevallen nu even best pech is, want terwijl wij relatief snel weer naar buiten mogen, zit uitgerekend hij gezond en wel tot sint-juttemis in quarantaine.