Miranda uit Deurne staat stil bij 4 mei: ‘Laten we naast elkaar herdenken, in plaats van tegenover elkaar te staan’

Column Feesten en rouwen liggen deze week wel heel dicht bij elkaar

Ik schrijf deze column voordat ik me in het feestgedruis van Koningsdag stort. Ik mag de pleinen af en me laten meevoeren op de techno-house-hollandse-dub-beats. Dat vind ik leuk, maar pijnlijk duidelijk staan hiertegenover de mensen waarvan we in korte tijd afscheid moesten nemen.