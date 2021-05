Misbruik van de oorlog door politici is een postume belediging van de slachtoffers

Hij moet ongeveer de leeftijd hebben gehad die ik nu zelf heb. Ik zag zijn gezicht verstrakken en zijn geest wegglijden in een wereld die vreemd en onvoorstelbaar voor mij was. Ik was een tiener en op bezoek bij mijn peetoom.

Mijn oom was via een bizarre reis naar Engeland gegaan om zich daar aan te sluiten bij de geallieerden. Zo kwam hij terecht op de stranden van Normandië.

In mijn tienertijd verscheen zowat elk jaar de film The Longest Day op televisie. Machtig mooi vond ik de film en... mijn oom was daarbij geweest! ‘Was het zo gegaan ome Walter?’, vroeg ik hem. Hij glimlachte meewarig. Hij vertelde er niet veel over. Wat hij wel steeds herhaalde: ‘een lawaai Eric, een vre-se-lijk lawaai’.

8300 graven van jonge jongens

Om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen nam hij me mee naar Margraten. Daar stonden we dan. Starend over 8300 graven van jonge jongens. Ik keek naar zijn verstrakte gezicht en zag dat ik maar beter niets kon vragen. Het was me duidelijk: dit is oorlog.

Geen stoere spannende jongensverhalen, maar hel op aarde, dood en peilloos verdriet. Als je goed kijkt zie je achter al die witte kruizen en davidsterren gewoon jonge jongens. Die een thuis hadden, een vader en een moeder. In het weekend gingen ze sporten en hadden dromen om waar te maken voor de toekomst. Het waren die jongens die door een afschuwelijk conflict als gevolg van nationalisme en polariserende sentimenten, alles moesten achterlaten en naar een vreemd werelddeel werden verscheept. Om te vechten, te lijden en vaak te sterven.

Quote Hoe kritisch kunnen we denken om onze vrijheid te onderhou­den zodat we niet meteen emotioneel gegrepen worden door lieden die de onrust in de samenle­ving weten op te pakken en gebruiken om macht te verkrijgen? Eric Peeters

In 2019, een kleine veertig jaar later, stond ik er weer. Op een leeftijd dat ik vader zou kunnen zijn van zo’n jongen. Samen met Twan, die een camera droeg. Het was mijn regiedebuut voor de documentaire Some Will Never Return. In een artikel van Maarten van Rossem las ik een uitspraak van hem die me raakte: ‘Ik juich het toe dat er veel aandacht wordt besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Want mijn indruk is dat de oorlog langzaam in de mist van het verleden dreigt te verdwijnen, terwijl het nog steeds als een dreunend waarschuwingssignaal voor het heden zou moeten gelden’.

Het is een jaar geleden dat mijn documentaire werd uitgezonden. We zitten in een periode waarin we op de proef worden gesteld. Hoe kritisch kunnen we denken om onze vrijheid te onderhouden zodat we niet meteen emotioneel gegrepen worden door lieden die de onrust in de samenleving weten op te pakken en gebruiken om macht te verkrijgen?

Laten we ons blijven informeren

In deze periode grijpen steeds meer mensen naar het leed van Tweede Wereldoorlog en sommigen schromen er zelfs niet voor om, onwetend mag ik hopen, hun situatie te vergelijken met die van de vervolgde joden. Iedereen die zich ooit heeft verdiept in het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog zal nooit (meer) lichtzinnig het grootste militaire conflict, dat ergens rond de vijftig miljoen doden heeft gekost, erbij halen om hun overtuiging van het allergrootste belang te maken. Zeker niet door deze op dezelfde lijn te plaatsen met de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog.

Hoe verbijsterend is dan de innerlijke moraliteit van hen die wél hiervan weten en toch de Tweede Wereldoorlog schaamteloos als vehikel gebruiken voor hun belangen. Het is eigenlijk een postume belediging voor al die slachtoffers die zijn gefolterd, vervolgd en vermoord. Laten we ons blijven informeren, als een burgerplicht die we ons opleggen. Om het samen nog lang met elkaar te kunnen uithouden. In vrijheid. Vrijheid waarvan we weten hoe kwetsbaar die is en hoe makkelijk die uit onze handen kan glippen.

Eric Peeters uit Budel-Schoot is maker van de documentaire Some Will Never Return

Herdenk in oorlog omgekomen machinist Harm Door Hanny van Beek Met de herdenking deze week van zoveel slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wil ik graag een eerbetoon schrijven over mijn achterbuurman, die in 1944 in de Brouwerstraat achter ons woonde. Meneer Harm Huizinga, zijn vrouw en zoon Evert kwamen ook wel bij ons op bezoek. Harm was machinist bij de Spoorwegen en in de oorlog waren er ook wel Duitsers in spoorweguniform aanwezig op de treinen, die ingekwartierd waren in het inmiddels afgebroken patronaatsgebouw Sancta Maria aan de Kruisstraat in Eindhoven. Maar er was ook geregeld passagiersvervoer mogelijk. Na de inval in Normandië werd de hoop op bevrijding steeds groter, maar ook het luchtverkeer nam toe. Zo werden treinen vaak beschoten door Engelse vliegtuigen om zo het verkeer te belemmeren. Harm hield een scherp oog op de lucht en op een goeie dag zag hij een vliegtuig naderen, zette de trein stil en vroeg de passagiers naast de trein in de greppel te gaan liggen. Het vliegtuig dook schietend op de trein en verdween. Iedereen was zo dankbaar dat er niemand geraakt was. Ze hielden spontaan een collecte, wat Harm niet nodig vond. Dat kwam hij ook even bij mijn moeder vertellen, die hem adviseerde niet meer te gaan werken. De oorlog is zo afgelopen en dan ga je maar weer werken. Maar plichtsgetrouwe Harm kan dat niet. Vol goed vertrouwen stapte hij weer op de locomotief en die volgende week was er weer een vliegtuigaanval. Deze keer werd Harm geraakt en overleefde hij de kogels niet. De buurt was verbijsterd, het ongeluk niet te bevatten. Meneer Harm Huizinga, we herdenken u na al die jaren nog eervol en danken u voor uw zorg voor uw medemens. Voor altijd in de mei-herdenking.

Hanny van Beek, Eindhoven