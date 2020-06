Misschien herken ik wel iets in hun nerveuze gescharrel

Ik was midden in een verhaal, maar dat onderbrak ik door te zeggen ‘hé, gierzwaluwen’. Daarna wilde ik verdergaan met vertellen. Dat ging niet, want mijn goede vriend begon te lachen en noemde mij ‘onze vogelaar’. Ik moest ook lachen, want ja, ik begon een redelijke fascinatie voor vogels te ontwikkelen. Ik sjokte inmiddels al wekenlang dagelijks door de natuur, en ik bleef vooral stilstaan bij vogels.