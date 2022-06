Mooi Vlaams: ‘Wilt u dat niet verloren leggen?’

De droevige Engelse prins Eddy legde het aan met actrices, danseres­sen en prostitu­ees

Onlangs zagen we prins Charles op de troon van zijn moeder zitten. Hij mocht ook een keer. Misschien is het daarom dat ik getroffen werd door het droevige relaas van de Engelse prins Eddy. De man stierf in 1892 en werd maar 28 jaar oud. Edward, ofwel Eddy, was in zijn tijd de tweede in lijn voor de opvolging van de Engelse koningin Victoria. Zijn vader, ook een Edward (veel fantasie hebben ze niet), beter bekend als Bertie, was de prins van Wales en de nummer een op de lijst.

