Moordven op de Strabrechtse Heide?

Column Niet vliegen of autorijden is meest vervuilend, nee: die hele lawine van spulletjes die we maar blijven kopen

16 juni Het was best een schokkend weetje. Niet vliegen, niet autorijden, niet het hebben van een huisdier en ook niet het eten van vlees is het meest slecht voor het milieu. Nee, het zijn je spulletjes. Of beter gezegd: de oneindige stroom van spullen die we binnen blijven harken. Voor in onze volgepropte kasten. Kamers. Schuren.