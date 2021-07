Moreel steuntje in de rug voor de kinderopvang, waar ze je altijd het gevoel geven dat het om jóuw kind draait

Nederland was natuurlijk nog vol van de aanslag op Peter R. de Vries. De boeren stuurden bovendien hun trekkers voor het eerst in anderhalf jaar weer richting Malieveld. En verder waren veel mensen toch vooral maar vast eens stiekem aan het kijken of er de komende weken in eigen land nog ergens betaalbare vakantiehuisjes of campingplekken beschikbaar zijn (niet dus), nadat een slechts twee weken durende slutty summer van Nederland ineens weer een hoogrisicogebied en daarmee een paria in Europa dreigde te maken.