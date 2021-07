Muziek van Snollebollekes als wapen tegen de wolf

COLUMNAl meer dan een jaar houdt zich een wolf op in onze regio. Zijn aanwezigheid heeft nogal wat consequenties met name voor de schapenhouders. Dan moet je denken aan boer en hobbyist maar ook aan graasbedrijven de Wassum en Adriaans, die met meerdere kuddes in het gebied de natuurterreinen begrazen.