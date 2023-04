Na twaalf ambachten en vierentwintig ongelukken heeft Iron Mike alsnog het geluk gevonden in de wiethandel

VAN DE LEZER Brieven Ι Vliegveld weg, nieuwe woonwijk ervoor terugΙ Lentekrie­bels: waar maken jullie je druk over Ι Slimste regio met een datalek

Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we de laatste dagen in onze mailbox kregen.