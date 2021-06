Naar bestuurlijke vernieuwing; programma zou van het parlement in plaats van de regering moeten zijn

De Tweede Kamer heeft Mariëtte Hamer benoemd als informateur, met een bijzondere opdracht. Ze moet voor grote, urgente problemen op zoek naar politieke overeenstemming en ze werkt hierbij vanuit de inhoud. Het probleem is dat er op verschillende thema’s verschillende meerderheden zullen ontstaan. Zo zal voor milieubeleid een meerderheid kunnen ontstaan tussen linkse partijen, D66 en CU. Op economisch beleid tussen D66 en een aantal rechtse partijen. En tenslotte op gebied van ethische zaken (zoals levenseinde) een meerderheid tussen VVD, D66 en de meeste linkse partijen. De voorbeelden zijn met vele andere uit te breiden.

Meerderheden in Tweede Kamer meer bepalend

Deze informatieronde zal leiden tot een boeiende inhoudelijke inventarisatie van meerderheidsstandpunten. Deze aanpak zou ook gebruikt kunnen worden om na te denken over een nieuw systeem, waarbij meer recht gedaan wordt aan de standpunten van de fracties in de Tweede Kamer (en daarmee het kiezersoordeel). Een werkwijze waarbij meerderheden in de Tweede Kamer meer bepalend zijn voor politieke keuzes. Het Parlement is immers het belangrijkste orgaan van de Nederlandse overheid omdat zij op een kiezersmandaat berust en een goede afspiegeling van de Nederlandse volk is.

Quote Bij ieder onderwerp zal gezocht worden naar oplossin­gen die op een meerder­heid kunnen rekenen, soms zal dat op de links/rechts schaal zijn, soms zullen andere combina­ties voor een meerder­heid zorgen Bert Willemsen

In dat systeem wordt niet langer een regeerakkoord opgesteld als basis voor een regering maar stelt de nieuw gekozen Tweede Kamer een wetgevingsprogramma op voor haar zittingsperiode. In dat programma zullen de verschillende thema’s door verschillende meerderheden bepaald worden. Bij ieder onderwerp zal gezocht worden naar oplossingen die op een meerderheid kunnen rekenen, soms zal dat op de links/rechts schaal zijn, soms zullen het andere combinaties zijn die voor een meerderheid zorgen. Wel kan er voor gezorgd worden, dat op alle thema’s de standpunten overeenkomen met de wil van de kamermeerderheid.

De inhoud van het wetgevingsprogramma wordt bepaald door de standpunten van de diverse fracties, maar ook door de informatie van ministers en hun ambtenaren, adviesorganen, maatschappelijke organisaties en eigenlijk iedereen die zich er tegenaan wil bemoeien. Een regeerakkoord met compromissen is niet meer nodig.

Financiële onderbouwing en uitvoerbaarheidstoets

Het wetgevingsprogramma wordt omgezet in concrete plannen voor op te stellen wetten. De zo geformuleerde opdrachten, die per onderwerp kunnen rekenen op de steun van een kamermeerderheid, gaan naar de betreffende minister. Die is, met inzet van haar ambtenaren, verantwoordelijk voor het opstellen van een wetsontwerp. Elk wetsontwerp kent ook een financiële onderbouwing en een uitvoerbaarheidstoets. Het zo tot stand gekomen wetsontwerp doorloopt de gebruikelijke traject van vaststelling: advies Raad van State, bespreking Tweede Kamer, Eerste Kamer en inwerkingtreding. En inclusief de gebruikelijke mogelijkheden tot amendering.

De rol van de ministerraad wordt anders, ze wordt minder belangrijk, vooral een afstemmingsorgaan tussen de ministers en hun departementen. Een uitgebreid regeerakkoord met compromissen is niet meer nodig.

Ministers en staatssecretarissen krijgen de volgende taken.:

-Zorgdragen voor de totstandkoming van wetsontwerpen voor de wetten die opgenomen zijn in het wetgevingsprogramma van de Tweede Kamer;

- Het vaststellen van uitvoeringsbesluiten, net als nu via algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

- Het opstellen van de begroting op basis van dit beleid;

- Uitvoeren van aangenomen wetten en daarvoor verantwoordelijkheid afleggen in het Parlement;

- Op basis hiervan evaluaties uitvoeren en zo nodig het Parlement voorstellen om de wet aan te passen (die dan besluit of dit in het wetgevingsprogramma komt):

- Het vertegenwoordigen van Nederland in het buitenland, dus onder meer in de EU-raden en bij de VN.

Bij de vorming van het kabinet hoeft slechts een - relatief kort – document opgesteld te worden waarin vastgelegd wordt hoe deze taken uitgevoerd zullen worden.

Vergaderingen minder belangrijk

De vergaderingen van de ministerraad worden daarmee minder belangrijk. Ze zijn vooral bedoeld voor afstemming en coördinatie tussen de departementen en voor eenduidige en open communicatie met het Parlement. Er komt geen regeerakkoord meer waarbij de coalitiepartijen zich inhoudelijk vastleggen middels het regeerakkoord en vervolgens ministers en staatsecretarissen leveren. De Kamer benoemt bewindslieden. Ze zoekt daarvoor personen die passen bij de hoofdkeuzen die het Parlement voor een departement gemaakt heeft. Staatssecretarissen kunnen in dit systeem vermoedelijk verdwijnen, de regering kan kleiner zijn.

Het Parlement houdt de vinger aan de pols door jaarlijks, ergens in het voorjaar het wetgevingsprogramma aan te passen, zodat de begroting hierop afgestemd kan worden En natuurlijk bestaat de mogelijkheid om nieuwe ideeën in de loop van het jaar aan dit programma toe te voegen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe problemen of naar aanleiding van beleidsevaluaties.

Deze aanpak maakt coalitieoverleg en fractiediscipline vanwege afspraken in het regeerakkoord overbodig. De behoefte om informatie voor de kamer achter te houden vermindert hopelijk ook.

Bert Willemsen is jurist en was gemeenteraadslid in Eindhoven