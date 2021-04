Natuurgebieden zijn er niet om in te crossen. Asociaal is het

INGEZONDEN OPINIE Eindhoven is een stad van én voor wereldbur­gers; Dis­trict-E met torens is nodig om ze te huisvesten

6:28 EINDHOVEN - Er is veel te doen over het plan District-E aan het Stationsplein in Eindhoven. De meeste mensen kunnen niet wachten tot de eerste schop de grond ingaat. Eindelijk worden we verlost van dit akelige en troosteloze plein. Een klein deel lijkt minder enthousiast over de plannen, ook al is er geen direct persoonlijk belang. De argumentatie is soms tenenkrommend en werkt polariserend.