Natuurlijk helpt het als je het hart lucht, maar dat kan toch ook met een trappist als therapeut?

INGEZONDEN OPINIE Geen procenten maar centen: laat inkomens­ver­schil tussen arm en rijk niet verder toenemen

HELMOND - Cénten in plaats van procenten! “Wacht even Heerkens, is dat jouw tekst of komt die van een vakbond-spandoek?” Het is mijn tekst en die komt niet alleen recht uit mijn hart, maar evenzeer uit mijn verstand.

4 november