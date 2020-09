Nederland een strak georganiseerd land? Ammehoela

Opinie Het is wachten op de pensioen­schok

30 augustus Er is dertien jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Miljoenen gepensioneerden hebben daar direct in de portemonnee last van. Werkenden merken de gevolgen voor hun pensioenopbouw op hun pensioendatum. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie voor een nieuw pensioenstelsel. Het wetgevingstraject volgt. En het wordt nog veel erger dan die dertien jaar geen indexatie. Dat schrijft Wilma Berkhout uit Helmond. Zij is oud-belastinginspecteur en en voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP).