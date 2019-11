Nee, geld maakt niet per se gelukkig

column Intussen deden de Italianen net of ze alleen op de wereld waren

5 november Op het moment dat ik incheckte in de bus op Strijp-S wist ik dat het geen goede keus was. Het was lijn 401, een van de bussen die op en neer rijdt tussen het vliegveld en het centraal station. De bus zat stampvol en in het gangpad stonden ook de nodige passagiers. Ik wurmde er me langs en vond nog een vrij hengsel, waarmee ik met één hand me staande kon proberen te houden.