Nee, ik weet niks van rappers en ik wil ook zo min mogelijk van ze weten

Ik had net op een website gelezen dat er doden waren gevallen bij een optreden van Scott in Houston, Texas. Onze dochter raadpleegde meteen de sociale media en had al snel allerlei verschrikkelijke filmpjes gevonden, waar ze met stijgende verbazing en verontwaardiging naar keek. Volgens haar ging het er bij optredens van Scott vaak wilder aan toe, omdat de rapper graag woede wil ontketenen bij zijn fans, maar dit ging veel te ver. Hij bleef zelfs gewoon optreden toen voor zijn neus bewusteloos gedrukte jongeren weggedragen werden of gereanimeerd. En ook de cameraman filmde door of er niks aan de hand was, terwijl jongeren hem smeekten te stoppen met filmen.