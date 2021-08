Nergens meer opportunisten dan in het voetbal

Ik zette de tv alvast op RTL7, waar een half uur later Benfica-PSV zou beginnen en ik benieuwd naar was. Jan Boskamp en ‘Young Wesley’ Sneijder moesten ons in de studio alvast warm maken voor die wedstrijd. Bij voorbeschouwingen en analyses moet je in ieder geval Boskamp niet hebben. Die begint altijd te bulderen als hij het niet weet, dus buldert hij continu. Zijn korte optreden in de filmversie van Kabouter Plop was karakteristiek: nou weet ik het niet meer.