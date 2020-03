Net zo lang doorspelen tot het schip gezonken is

Veel Nederlanders benaderen corona min of meer alsof ze Galliërs zijn in het dorpje van Asterix en Obelix, dapper – koppig, zo u wilt - weerstand biedend tegen de Romeinen. Maar Asterix en Obelix hadden toverdrank, terwijl tegen corona vooralsnog geen kruid, laat staan toverdrank, gewassen is. Ik vind dat laconieke gedrag vreemd. Als nota bene een kabinet vol VVD’ers zegt dat we met z’n allen beter thuis kunnen blijven - daarmee de eigen achterban vol ondernemers min of meer de nek om draaiend - dan kun je er toch gevoeglijk van uitgaan dat dat niet voor niks is?