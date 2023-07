Neuriënd over ‘sweet Caroline’ had ik ineens intens medelijden met Mark Rutte

column ‘Ja kinderen, de natuur wordt serieus door de overheid genomen! Eh, door de overheid serieus genomen’

,,Goedemorgen leerlingen bij deze biologieles. Het is alweer juli 2050, wat vliegt de tijd. We gaan het vandaag hebben over een interessante groep dieren. Kijk eens goed naar jullie scherm. Tot welke groep behoort het diertje dat je ziet?