Niet dat je als journalist immuun wordt voor slecht nieuws, maar je leert er wel mee omgaan

Column Hij kijkt op de laptop naar campers en ik als laatste der Mohikanen naar Breaking Bad

Op zondag evalueren mijn lief en ik de week en kijken we of we nog een weekje doorgaan samen. Al bijna veertien jaar lang. Volgens mij ben ik het een keer vergeten en dat voelde helemaal niet goed. Niet dat het elke week een groots moment is, maar we staan er wel even bij stil. Soms weten we het al bij het wakker worden, ‘ja’, maar soms weten we het pas ’s avonds.

24 december