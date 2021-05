Niet de 1,5 meter beu, maar de constant over elkaar heen buitelende meningen

Na ruim een jaar corona is het dan ook niet de 1,5 meter afstand die ik zo nu en dan een tikkeltje beu ben, maar de constant over elkaar heen buitelende meningen. Elke doelgroep die zijn eigenbelang beschouwt als algemeen belang. Leken én experts die menen dat hun verstand het beste verstand is. Allemaal vinden ze wel ergens een podium. En dan heb ik het nog niet eens over de complotgekkies die om het hardst schreeuwen dat we genaaid worden door de overheid, big pharma en/of Bill Gates. Of de grachtengordelmoeders die in de wappie-slipstream stellen op te komen voor alle kinderen - voor die van mij dus kennelijk ook. Die mij een slechte moeder vinden omdat ik mijn kroost bij klachten wél laat testen