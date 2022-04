Niet helemaal eerlijk en dat is zacht uitgedrukt

Zo viel ik van de ene in de andere verbazing tijdens het lezen van de krant. Bijvoorbeeld dat de topman van Air France-KLM miljoenen euro’s aan bonussen heeft gekregen, omdat hij het zo slecht gedaan heeft vorig jaar. Het bedrijf leed flink verlies, een miljardenverlies zelfs. Met overheidssteun. Dat moet wel eerst voor een deel terugbetaald worden, voordat de heer Ben Smith zijn bonus krijgt. Daar kan hij vast wel even op wachten en daar zul je hem waarschijnlijk niet over horen. Daar zou ik ook wijselijk mijn mond over dichthouden. 4,3 miljoen verdienen in een jaar voor slechte prestaties! Lijkt me net als het bovenstaande niet helemaal eerlijk, zacht uitgedrukt.