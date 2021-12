Niet meer falen in zorg voor woningen en voorzieningen geeft kansen op unieke positie Eindhoven

De geschiedenis herhaalt zich. Eind 2023 zou Eindhoven 15.000 woningen moeten hebben bijgebouwd, conform de in 2019 gesloten Woondeal met het Rijk. Er moet een wonder gebeuren willen we dat halen. Ook qua voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs en mobiliteit komen we steeds verder achter te liggen. Dat ligt niet zo zeer aan het gemeentebestuur, maar vooral aan de absurd lage bijdrage uit het gemeentefonds die Eindhoven van het Rijk wordt ontvangt.

Incidentele bijdrage

Dat geluid is ook in Den Haag aangekomen en gelukkig komt er af en toe een incidentele bijdrage, zoals bijvoorbeeld vanuit de woningbouwimpuls gelden of de regiodeal. Maar er is structureel meer (publiek) geld nodig om de economische motor Brainport Eindhoven te laten groeien. Want zonder huizen en voorzieningen komen de noodzakelijke werknemers niet naar Eindhoven. Dat zou de ontwikkeling van ASML, DAF, Philips, Prodrive, NXP, VDL en alle toeleveranciers en eigenlijk het hele ecosysteem -tot en met de bakker en de pakjesbezorgers- enorm schaden. Een moderne bibliotheek als huiskamer van de stad, een bruisend muziekcentrum ter ontspanning en inspiratie, het allerbeste onderwijs en top sportfaciliteiten, het is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor het succes van Brainport Eindhoven.

Onze regio groeit en bloeit, aangejaagd door de hightech-motor en gefaciliteerd door alle andere bedrijven en organisaties hieromheen. U beseft het misschien niet direct elke dag, maar aan het succes van de regio leveren we met z’n allen een bijdrage. Dat we her en der wat groeipijn ervaren, is niet zo gek. In 1900 groeide onze stad explosief door de komst van Philips. Arbeiders kwamen vanuit het hele land naar Eindhoven. En dus waren er woningen nodig. De gemeente durfde het niet aan om deze te bouwen, bang voor de leegstand als Philips failliet zou gaan. Philips nam het heft in handen, kocht grond in Strijp, richtte een woningbouwvereniging op en bouwde woningen. Het Philipsdorp, een fabrieksdorp met alle voorzieningen als winkels, scholen, sportvelden en een badhuis in het dorp zelf, werd een leefgemeenschap op zich.

Zonder huizen kunnen de 200 (!) maandelijks nieuw geworven ASML-ers geen plekje vinden in de regio. Of -en dat is zo mogelijk nog veel erger- zij gaan de huidige Jan Modaal uit Eindhoven verdringen. Dan zijn we pas echt op slopershoogte en ontstaan grote sociale spanningen tussen de haves en de have nots. Onacceptabel. Een inclusieve samenleving is de basis voor het succes van de regio. We doen het met z’n allen. De metaalbewerker is net zo onmisbaar als de datascientist. En de juf op de basisschool net zo nodig als de natuurkundige bij één van de techbedrijven.

Opnieuw geschiedenis schrijven

We staan op een prachtig punt, we kunnen opnieuw geschiedenis schrijven. We zitten in de luxepositie dát Philips vroeger Philipsdorp heeft gebouwd, waar jongens en meisjes ineens naar dezelfde school gingen, waar religie niet van belang was en waar meisjes in korte broeken op zondag gingen sporten. Welke fantastische dingen ontstaan als gemeente en bedrijfsleven vandaag de handen nog meer ineen slaan? Welke unieke positie heeft de stad Eindhoven als we samen zorgen dat niet alleen de woningnood wordt opgelost en het voorzieningenpeil verbeterd wordt, maar dat we samen de meest leefbare inclusieve stad van de wereld bouwen? Welke zowel als een magneet werkt voor de kenniswerkers, alsook een prettig woonklimaat biedt voor de praktisch geschoolde medewerkers die we even hard nodig hebben. Het bedrijfsleven kan nog meer bijdragen, de gemeente kan nog harder opschieten en samen kunnen ze in Den Haag nog veel meer herrie schoppen. Brainport Eindhoven is essentieel voor de nationale economie, nu snel samen die huizen en voorzieningen op orde brengen en houden!

Ingeborg Koenders en Ernst van der Leij zijn werkzaam bij bouw, infra en vastgoed bedrijf Brink in Eindhoven