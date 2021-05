Niet meer slapen tot de herfstvakantie

Column Niet de 1,5 meter beu, maar de constant over elkaar heen buitelende meningen

7 mei In Nederland moet je veel meer praten en discussiëren om mensen te overtuigen, aldus de Chinese koordirigent Ching-Lien Wu laatst in een interview in de Volkskrant vanwege haar afscheid bij de Nationale Opera. En gelijk heeft ze. Want lieve heer wat zijn wij een stel luidruchtige betweters.