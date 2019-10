Niet netjes op tijd naar onze mooie bestemming

column Geen auto meer hebben kan soms onhandig zijn, maar het is wel een zegen voor de ouderdom

1 oktober Voorover buigend pakte ik geroutineerd twee literflessen rosé uit het onderste schap van de verlokkend glinsterende drankafdeling van de supermarkt. Zo juist had ik thuis in de krant gelezen dat ik dat eigenlijk squattend moet doen. Het is een van de tips voor ouderen om in conditie te blijven. Want tal van ouderen belanden met botbreuken in het ziekenhuis, als gevolg van valpartijen.