Niet opvallen tussen de grafstenen

Kieslowski: dat leek alweer eeuwen geleden. Naast Peter Jackson met Lord of the Rings is de Dekalog-reeks van Kieslowski de grootste prestatie in de filmgeschiedenis. In één jaar tijd draaide hij tien films, waaronder enkele meesterwerken. Het was even geleden, maar ik moest niet alleen terugdenken aan die films, maar ook aan Kieslowski zelf. Ik observeerde hem ooit twee uur lang in de kelder van het filmpaleis in Cannes, waar tijdens het festival de filmmarkt gehouden werd. Met zijn pak en haren kleurde Kieslowski elk lichtgrijs. Hij stak de ene na de andere sigaret op, alsof zijn adem slechts gevoel had voor wat hij door zijn lippen naar binnen zoog. Die avond kwam ik hem tegen in het centrum van Cannes, hand in hand met de beeldschone jonge actrice Irène Jacob. Alsof het meisje de dood gevonden had en omgekeerd.