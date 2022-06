Niet veel later opende café Wilhelmina de aangenaam morsig gebleven deur

Column Ap­neu-apparaten? Piet van het magazijn mag het weer uitzoeken

Piet kijkt verstoord op in zijn kantoortje. Een vrachtwagenchauffeur meldt zich bij zijn magazijn in Acht. Wat voor lading? Apneu-apparaten? Nors bekijkt hij de vrachtbrieven. Uit Texas deze keer. Ze hoeven ze niet meer. Nou, die kunnen dan fijn bij die van Kentucky, Florida en nog een paar van die staten. Rij 68, links achteraan. Dan houdt hij de indeling in zijn magazijn tenminste een beetje overzichtelijk.

9 juni