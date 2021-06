Niet vliegen of autorijden is meest vervuilend, nee: die hele lawine van spulletjes die we maar blijven kopen

Column Het dasje valt gretig op het noodvoer aan

14 juni Nietsvermoedend fiets ik richting dorp als ik, bijna ín het dorp, een das zie lopen. Een dasje eigenlijk, het is een jong dier aan het formaat te zien. Dit deugt niet. Een das is een nachtdier en moet niet om half drie in de middag op deze plaats zijn. Bovendien zou ik het zo kunnen pakken. Ik doe het niet want ik weet dat dassen sterke kaken hebben en ik vind vijf vingers wel handig. Wel moet ik proberen te voorkomen dat het dier verder richting dorp loopt. Ik zet mijn fiets midden op de weg en drijf het dier een tuin in. De eigenaars komen me helpen om het dasje verder richting groen te sturen. Dat lukt.