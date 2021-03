Niets minder dan puur genot; op afspraak winkelen bij de bouwmarkt

INGEZONDEN OPINIE Toeslagen­af­fai­re; zet kinderbij­slag in bij vergoeding voor kinderop­vang

26 februari BERGEIJK - Dat de toeslagenaffaire geen hoofdpunt is van de verkiezingscampagne is eigenlijk heel vreemd. De getroffen gezinnen zijn nog lang niet (voldoende) gecompenseerd en er is al geen zicht op het voorkomen van dit soort ongekend overheidsfalen.