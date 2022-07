Nieuw (bus)station krikt binnenstad Eindhoven zo op en sloop van enkele huizen is dan op de koop toe te nemen

Column We kunnen wel helpen, maar we willen het niet altijd

Mensen die op stoelen moeten slapen. Of in het natte gras. Of in tenten. Je verwacht het in vluchtelingenkampen ver hier vandaan. Maar het gebeurt gewoon hier in Nederland. In ons eigen Lampedusa, zei de burgemeester van Groningen over Ter Apel. Schande vind ik het.

