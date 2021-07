Nieuw gemeentehuis in Best voor hoelang? Vorming van een regiogemeente is nu al nodig

INGEZONDEN OPINIECollege en gemeenteraad van Best willen een nieuw gemeentehuis. Maar is dat wel nodig en zo ja voor hoelang? Dit gezien de noodzaak tot het vormen van een regiogemeente die de extra taken beter aankan.

Het huidige gemeentehuis voldoet naar de mening van het college niet meer aan de eisen van de tijd en is niet geschikt als huisvesting voor de ambtenaren. Het werd gebouwd in 1992 met een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Daar resteren nu dus nog 20 jaar van. De kosten destijds inclusief latere aanpassingen bedroegen tegen de 15 miljoen gulden, omgerekend 7 miljoen euro. Als het goed is staat het gemeentehuis dus nog met een restwaarde van een kleine 3 miljoen euro op de balans. Als je niet vervroegd af wil schrijven zal het oude gemeentehuis dus dit bedrag op moeten brengen nog exclusief de grondwaarde. Dat brengt me op de toekomstige bestemming van het bestaand gemeentehuis.

Bestaande Cultuurspoor al laten ontsporen

Het zou een cultureel centrum kunnen worden. Maar sinds het gemeentebestuur het bestaande Cultuurspoor al heeft laten ontsporen lijkt dat niet erg waarschijnlijk. Een tweede mogelijkheid is het wijzigen van de bestemming in kantoor/bedrijven. Ook dat is niet erg voor de hand liggend want immers het pand is niet geschikt of geschikt te maken voor de huisvesting van ambtenaren. Zouden winkels dan een mogelijkheid zijn? Ook dat draait op niets uit gezien het feit dat het huidige winkelareaal nauwelijks bezet te houden is.

Woningen dan? Dat lijkt nog de meest haalbare kaart. Maar met de huidige boekwaarde, de grondkosten, de sloopkosten en dan nieuwbouw in deze tijd lijkt het er op dat dat dan geen sociale woningen zullen zijn, en zitten we in Best wel te wachten op een woontoren van 10 verdiepingen? Want dat moet het wel worden als het kostendekkend moet zijn. In het andere geval wordt de belastingbetaler de dupe van dit plan.

Quote Er is al een centrale eetzaal in de vorm van de huidige kantine en in de raadzaal passen makkelijk 3 biljarts naast elkaar Jan van Beerendonk

Het beste idee bij nieuwbouw van een gemeentehuis lijkt nog het omvormen van het bestaande gebouw in een nieuw Huize Nazareth, een modern bejaardenhuis met 1 en 2 persoons appartementen met zorg aan huis. Er is al een centrale eetzaal in de vorm van de huidige kantine en in de raadzaal passen makkelijk 3 biljarts naast elkaar.

Maar heeft Best wel een nieuw gemeentehuis nodig? En zo ja voor hoe lang? Ik heb eerder al eens een pleidooi gehouden voor het vormen van een regiogemeente. Dit naar aanleiding van het steeds meer delegeren van rijkstaken naar gemeenten toe, zoals b.v. de Jeugdzorg. Je ziet dan ook dat gemeenten steeds meer samenwerken op de verschillende beleidsterreinen en zelfs fuseren tot grotere bestuurlijke eenheden of gemeenten samenvoegen, zie Meijerijstad. Ook Best werkt samen met andere gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven. Gaat dat toe naar verdere bestuurlijke samenwerking of zelfs fusie dan is in de nabije toekomst een gemeentehuis in Best overbodig en kan worden volstaan met een dorps- of wijkkantoor.

Een soort van stadhuiswoningen

Als het gemeentebestuur van Best vindt dat zij anno 2021 toch een nieuw gemeentehuis wil zouden ze kunnen nadenken over een concept dat wij in 1994 al eens hebben gerealiseerd: de schoolwoningen in Heivelden. Een zodanig ontwerp maken dat er lokalen gebouwd worden voor de scholen en als die niet meer nodig zijn als gevolg van wijziging van de samenstelling van de wijk, deze eenvoudig zijn om te bouwen tot woningen. Een soort van stadhuiswoningen, de eerste jaren een gemeentehuis en als dat niet meer nodig is woningen van maken.

Jan van Beerendonk is oud-wethouder van Best