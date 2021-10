Nieuwe beheerwijze van het bos; het wordt helemaal niet mooi, maar een troosteloze en levenloze bende

Het is een nieuwe trend, bosnatuur op de cosmetisch verjongende kaptafel leggen, want zij zou vitaler worden van het verbouwen van haar natuur. Dat is hetzelfde als stellen dat je je vitaler gaat voelen omdat je er jonger uitziet met een facelift. Want dat is wat er nu gezegd wordt van bossen die niet vitaal verklaard worden. Even buiten beschouwing latend dat het niet vitaal verklaren of ‘ziek’ verklaren van bossen gedaan wordt op grond van niet onderbouwde of totaal niet ter zake doende redenen.

Hele boekwerken zijn de beheerplannen die in elkaar getimmerd worden, waar je als leek door de bomen het beheerbos niet meer ziet. Dat laatste klopt ook want er staan dadelijk helemaal geen échte bomen meer in onze bossen maar hoofdzakelijk twijgen en jonkies. Als natuur of als boom oud worden is net als in de cosmetische wereld taboe geworden. “U moet eens zien hoe mooi het wordt... “ Ze kunnen beter zeggen: “U moet eens zien hoe jong het wordt...” Het wordt helemaal niet mooi, het wordt een troosteloze levenloze bende en dat niet alleen. Bosnatuur en alles wat in haar leeft, wordt niet gerespecteerd, wordt niet meer met rust gelaten, komt niet meer tot rust om haar eigen weerbaarheid en samenhang verder te ontwikkelen. En wat te denken van onze beleving en het kunnen opzoeken van mooie, rustgevende bosnatuur? Met onze boom- en bosziel onder onze arm, zo lopen wij daarin dadelijk rond. En wanneer we dichtbij of aan deze bossen wonen, dan galmt daar wekenlang het gejank van een motorzaag.

Oranje weghaalring

Ga eens in het bos de Nieuwe Heide van de gemeente Best wandelen om te zien hoeveel grote bomen daar gefaseerd weggehaald zijn en hoeveel er nu weer voorzien zijn van een oranje weghaalring door Bosgroep Zuid. Ga eens kijken....of misschien liever niet, wat Staatsbosbeheer nu in het kader van bosverjonging aan het aanrichten is in het Vresselse bos van de gemeente Nijnsel/Sint-Oedenrode. Gedurende zes weken wordt daar een énorme hoeveelheid schade en verstoring aangericht. Waarom wordt een bosgemeenschap niet gezien als een samenleving, een plek waar je te gast bent en dat het daarom een soort van waanzin is om daar als een dolgedraaide Dinosaurus Rex doorheen te stampen en te maaien. Deze handelwijze komt op mij over als een trieste en pijnlijke verarming, er is geen enkele sprake meer van het voelen van een relatie met natuur, laat staan dat er nog respect gevoeld wordt voor de waarde en waarden ervan of voor de schoonheid van al dat leven, leven dat voor ons zorgdraagt als zuurstofvoorzieners, fijnstoffilteraars en CO2 verzamelaars. Dat wat we nu zo nodig hebben als het om klimaat gaat, wordt afgebroken alsof het geen enkele waarde heeft, alsof het niets voorstelt, alsof het geen levend leven betreft en waarin de vraag of dit leven recht heeft op een eigen bestaan al helemaal niet aan de orde komt.

Quote In het beheerplan voor de bosnatuur van Son en Breugel worden bosplaat­jes getoond die nooit gereali­seerd kunnen worden

In het beheerplan dat er nu voor de ons omringende bosnatuur van Son en Breugel ligt, worden mooie bosplaatjes getoond die nooit gerealiseerd kunnen worden op basis van het voorgestelde beheer. Er worden termen gebruikt waar je als leek geen idee van hebt welke praktijken daar in de praktijk aan vast hangen. Ooit gehoord van ‘overstaanders’? Het blijken een paar bomen te zijn die op een perceel van een 0,5 hectare mogen blijven staan als zaadleveranciers, alle bomen om hen heen waar zij een relatie mee hebben worden dan gekapt.

Grassprieten van bomen

De oppervlakte aan dennen eikenbos bedraagt in Son en Breugel in totaal een kleine 300 hectare, daar wordt 10% van gekapt, dat is 30 hectare, dat zijn 60 percelen van 0,5 hectare die wij gaan verliezen aan grote bomen, aan met hart en ziel voor ons werkende natuur waar we grassprieten van bomen voor terugkrijgen die er decennia over doen om de capaciteit te leveren die alle gekapte bomen hadden. En dat is alleen nog het dennen eikenbos, want in het soortenrijke loofbos, waar o.a. het Sonse Bergen bos onder valt, gaat ook 10% weggehaald worden. Wanneer er zoveel gekapt gaat worden in de ons omringende natuur, dan kun je dat natuur verjongen, natuur ‘revitaliseren’ noemen, maar het kan ook een verkapte vorm van commerciële houtproductie inhouden die zo mooi toegedekt wordt. Daarom zijn wij met een aantal inwoners schriftelijk vragen gaan stellen aan Bosgroep Zuid. Wij willen weten wat men nu precies met de ons omringende bosnatuur gaat doen en waarom.

De antwoorden die wij tot nu toe op onze vragen gekregen hebben, hebben onze zorg dat er onnodig en veel te veel gekapt gaat worden niet weggenomen. Ook een gedegen onderbouwing waaruit de gronden blijken waarom de ons omringende natuur hulp nodig heeft, ontbreken. Wij hebben er daarom nog steeds geen vertrouwen in dat de beheerwijze waarvoor men gekozen heeft de ons omringende bosnatuur goed zal gaan doen, weerbaarder en robuuster gaat maken. Wat wij zien, is dat het tegendeel hiervan gaat gebeuren.

Yolanda Warmoeskerken uit Son heeft met een petitie tegen de plannen circa 800 handtekeningen verzameld