Nieuwe werknemer is loyaal aan gestelde doelen en tegendraads bij het volgen van regels en procedures

Automatiserings- en digitaliseringsplannen die altijd te ingewikkeld, te moeilijk of te duur werden gevonden bleken nu in recordtijd te kunnen worden geactualiseerd en ingevoerd. Voor veel leidinggevenden voelde het aan als een groot experiment.

Wetenschappers geven al jaren het advies: vertrouw de vakmensen, geef hen de ruimte en de middelen om hun werk goed te doen. Dat verhoogt de productiviteit èn de arbeidstevredenheid. Maak wèl goede, meetbare outputafspraken, maar laat aan de professionals vrij om te bepalen hoe zij die afspraken realiseren. De pandemie zorgt er voor dat dat advies nu bijna vanzelf wordt opgevolgd. Elk nadeel heeft z’n voordeel.

Sleutel tot succes

Dan de vraag welke factor het verschil maakt in deze onzekere omstandigheden? Wat is de sleutel tot succes? Antwoord: Dat zijn betrokken, gemotiveerde en bekwame vakmensen die in staat zijn om kansen te detecteren of te creëren. Om werkprocessen snel aan te passen aan de situatie om de kwaliteit van de dienstverlening onder controle te houden. De energie die dat kost, brengen zij alleen langdurig op als ze gedreven worden door een collectieve ambitie, betrokken zijn bij de organisatie en met elkaar een hoger doel willen bereiken.

Ambtelijke organisaties en banken en verzekeraars hebben het daar moeilijk mee. Je komt het vaker tegen bij zorg- en onderwijsorganisaties, technologie-intensieve organisaties en start-ups. We zien nu dat organisaties met een zwakke of geen collectieve ambitie, waar de medewerkers weinig (kern)waarden met elkaar delen, het veel moeilijker hebben om in deze barre Covid-tijden te overleven dan organisaties die wel mission- en value driven aan de gang zijn.

Maar betrokken medewerkers alleen, volstaat niet. Ze moeten binnen de organisatiestructuren en -processen de ruimte krijgen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die de pandemie oplevert. En daar wringt in veel gevallen de schoen. De meeste medewerkers hebben door de jaren heen ‘geleerd’ dat loyaliteit zonder ‘moeilijk doen’ loont en dat wie te veel of te vaak buiten de lijntjes kleurt wordt gesanctioneerd.

Helaas betekent voor veel organisaties loyaliteit nog steeds: netjes en gezagsgetrouw opvolgen van bureaucratische regels en procedures. Maar is het dit soort loyaliteit die organisaties vandaag nodig hebben? Of mag men van goede medewerkers verwachten dat ze loyaal zijn aan het bereiken van de hogere doelen van de organisatie en dat ze opgelegde regels en procedures alleen volgen als die het realiseren van die hogere doelen dichterbij brengen? Mag je dus ook tegendraads zijn en de bureaucratie foppen als je daarmee het bereiken van de hogere doelen van de organisatie een dienst bewijst? Het antwoord lijkt ons duidelijk, zeker nu in deze pandemische tijd.

De kleren van de keizer

Je moet hierbij onwillekeurig denken aan het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. De hovelingen en uiteindelijk de hele bevolking tonen zich loyaal, houden zich aan de regel dat men de keizer niet tegenspreekt. Pas wanneer een kind tegen die regel ingaat wordt duidelijk dat de kleermaker een oplichter is. Loyaliteit houdt het sprookje in stand. Tegendraadsheid geeft nieuwe ruimte en mogelijkheden.

De pandemie vraagt medewerkers die loyaal én tegendraads kunnen zijn. Ze staan achter de missie en ondersteunen de plannen van de organisatie en ze volgen de geschreven en de ongeschreven regels waar dat opportuun is. Maar ze beseffen dat bij elk regel uitzonderingen horen, dat er situaties zijn waarin slaafs de regels volgen niet de beste beslissing is. Ze zijn in staat zulke uitzonderingen te herkennen en de afweging te maken wanneer tegendraads beter is dan conformeren. Die vaardigheid is nu, in de corona-situatie belangrijker dan ooit.

Een regelarme omgeving

Dankzij loyale tegendraadse medewerkers kan een organisatie evolueren naar een meer regelarme omgeving, waarin structuur en processen de verhoogde flexibiliteit in goede banen leiden, én waarin cultuur en leiderschap er voor zorgen dat gepaste tegendraadsheid wordt erkend. Een loyale tegendraadse stijl bevordert bovendien (intern)ondernemerschap en dat is nodig om met de onvoorspelbaarheid van de huidige situatie goed om te kunnen gaan.

Creatieve lezers zullen wellicht op de gedachte komen om voor ‘medewerkers’ ‘burgers’ te lezen en ‘organisatie’ te vervangen door ‘de maatschappij’ waardoor een nieuwe insteek ontstaat voor de huidige maatschappelijke discussie over het wel of niet strenger maken van de Covid-19 regels.

En wat gaan we doen in de post-coronatijd, als iedereen weer terug is op de oude werkplek? Gaan we dan weer vol controleren op bureaucratische regels en procedures of blijven we houden van de ontdekte loyale tegendraadsheid die ons nu zo goed helpt?

Mathieu Weggeman is hoogleraar, Jimme Keizer universitair docent en Bart Derre promovendus bij TU Eindhoven