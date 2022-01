Nieuwe wetenschapsminister Robbert Dijkgraaf moet open staan voor zelfkritiek en weerlegging

Ieder jaar kijk ik er naar uit; ‘Het Wetenschappelijk Jaaroverzicht’, met Robbert Dijkgraaf, directeur van de gerenommeerde University for Advanced Study in Princeton (VS). De aflevering van 23 december, waarin Matthijs van Nieuwkerk de hooggeleerde heer interviewde, blijkt achteraf van extra belang. Dijkgraaf wordt maandag namelijk beëdigd als minister van OCW. Het interview geeft een interessant inkijkje in de opvattingen van de toekomstige minister.

De vakgebieden van Dijkgraaf zijn natuur- en wiskunde, meer specifiek de laatste jaren quatumfysica en de snaartheorie. De inleiding van het tv-programma was veelbelovend. Onder de klanken van Moby’s fraaie nummer ‘Porcelain’ mocht gastheer Van Nieuwkerk met gevoel voor drama aankondigen dat ze het over een delicaat onderwerp zouden gaan hebben; ‘In een tijd waarin de wetenschap misschien wel belangrijker is dan ooit, staat diezelfde wetenschap regelmatig ter discussie.’ Dat beloofde wat, hoe zou Dijkgraaf het blazoen van de wetenschappelijke aanpak achter de corona pandemie oppoetsen?

Systematisch en gestructureerd onderzoek

Wetenschappers zijn het er al jaren over eens dat de kern van hun vak niet alleen systematisch en gestructureerd onderzoek is, maar dat dit vooral ook met de nodige zelfkritiek gepaard moet gaan en je open moet staan voor weerlegging. Dit draagt immers bij aan verbetering van diezelfde wetenschap. Welnu, Dijkgraaf begint het overzicht veelbelovend en geeft direct aan dat ook in de wetenschap de schoenmaker bij zijn leest moet blijven. Hij en zijn collega’s van Princeton zitten in zo’n ander vakgebied en ze weten vooral heel goed wat ze niet kunnen. Of zoals hij het zegt; ‘Als wij zouden komen binnenlopen zou men zeggen, ga weg, ga wat anders doen’.

Quote Na de opsomming van wat andere hoogtepun­ten uit het afgelopen wetenschap­pe­lij­ke jaar zit daar ineens ‘viroloog’ Dijkgraaf

Daarmee lijkt de kous af, zeker als men hierna switcht naar een totaal ander onderwerp, de James Webb ruimtetelescoop. Volgens Dijkgraaf een megalomaan project, waaraan 25 jaar is gewerkt, en dat 10 miljard dollar kost. Zou het door dit onderwerp komen dat hij hierna ‘lost in space’ lijkt te zijn? Want na de opsomming van wat andere hoogtepunten uit het afgelopen wetenschappelijke jaar zit daar ineens ‘viroloog’ Dijkgraaf. Alsof hij plotsklaps Jaap van Dissel moet vervangen, die net heeft laten weten dat hij verhinderd is voor deze ‘persco’, omdat hij overvallen is door het Omikron virus. Wat zijn we nu aan het doen Robbert? Dit is nu juist waarom de wetenschap de laatste tijd zo ter discussie staat! Wéér een wetenschapper die zijn licht laat schijnen, notabene afkomstig uit een totaal ander vakgebied en dan ook nog met de geruststellende woorden; ‘Als we ergens bang voor moeten zijn dan is het wel de natuur zelf.’

Optocht van positieve uitspraken

Niet veel later krijg ik het gevoel dat we vooral bang moeten zijn dat de wetenschap totaal de weg kwijt is. Hoezo zelfkritiek en peerreviews toepassen? Wat volgt is namelijk een optocht van positieve uitspraken van de professor, zonder ook maar één nuancering. ‘De vaccins werken erg goed, het is succesvoller dan iedereen ooit had gedacht. Als je zwanger bent moet je je vooral zorgen maken over het virus en niet over het vaccin. Als maatschappij moeten we vóór die wetenschapper staan, zij helpen ons, wij zijn afhankelijk van hun boodschap. Ook wetenschappers rijden met hoge snelheid in de dikke mist, mensen willen graag 100% zekerheid, we hebben nog nooit zoveel geleerd.’

Quote Het is te hopen dat wat hij zegt uitkomt, maar is de wetenschap niet altijd verder gekomen door vraagte­kens te zetten?

Daarna zegt Dijkgraaf dat hij groot vertrouwen heeft in het collectief van de wetenschap, maar hij geeft geen enkel voorbeeld van wat een ander deel van dat collectief dan als tegengeluid geeft. Hij wil nog wel kwijt hoe fijn hij het vindt om peerreviews te lezen, maar bespreekt ze niet. Het is voor iedereen te hopen dat alles wat hij zegt uitkomt, maar is de wetenschap niet juist altijd verder gekomen door genoeg vraagtekens te blijven zetten?

Slechts één geluid, één oplossing

Volledig scherm Dijkgraaf als televisie professor met een presentatie in de Gashouder in Amsterdam. © ANP / ANP Kippa Tot slot lijkt Dijkgraaf zich niet te wagen aan een voorspelling hoe en wanneer de pandemie afloopt. Maar schijn bedriegt. ‘Voor gevaccineerden wordt het uiteindelijk een soort griep, waarvoor je jaarlijks een vaccin moet krijgen, maar voor de ongevaccineerden wordt het heel moeilijk.’ Hier valt de wetenschap echt van zijn geloof. Geen nuance, geen review, maar slechts één geluid, één oplossing. Met een flinke dosis polarisatie als slagroom op de niet-zo-wetenschappelijke-taart.

Is er dan helemaal geen hoop? Jawel, aan het einde van het jaaroverzicht gaat het over Artificial Intelligence. De algoritmes van computers kunnen er voor zorgen dat we ‘onze aandacht ook op andere dingen richten’. Daarmee bedoelt Dijkgraaf andere oplossingen. Really Robbert? Ons lot in handen van de computers? Met de wetenschap van nu wens ik iedereen een goed en vooral gezond 2022!