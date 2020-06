Nieuwe zandbij

column Het voelde alsof ik een oneerbaar voorstel deed

6 juni Een medewerkster van een verzorgingswinkel stond buiten een rek te vullen. Ik vroeg haar zachtjes of ze binnen mondkapjes verkochten. Met enige schroom, want het voelde alsof ik haar een oneerbaar voorstel deed. Ja, bij de kassa, zei ze ongeïnteresseerd, alsof het niet de eerste keer was dat het haar gevraagd was.