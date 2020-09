Niks meer om je op te verheugen want straks is het áltijd kerst

Het was een surrealistische ervaring. Want terwijl ik mijn teennagels net nog maar eens fel roze gelakt had om dat het nog altijd sandalenseizoen is, stonden in het tuincentrum in kwestie de kerstballen meters hoog langs de de looppaden opgetast. Wachtend op een plekje in ruimtes waar in het zomerseizoen vermoedelijk Webers en Green Eggs staan te blinken.