Nog even en ik doe weer mee, een beetje dan

columnIn mijn radioperiode zocht ik in eerste instantie vergeefs naar een sportzender. Ik was terecht gekomen bij een nieuwszender, maar die had meer aandacht voor het weer dan de gemiddelde Nederlander. Ik had ook andere zenders geprobeerd. De een bracht Nederlandstalige muziek, de ander popmuziek, of klassieke muziek. Geen van allen nodig, want ik kende mijn eigen klassiekers, ook al waren dat obscure country-zangers, of obscure klassieke koormuziek.