Nog geen empty nest syndroom

ColumnEen week verder zijn we inmiddels. Misschien is het nog te vroeg; ik zit nog niet in een zwart gat, voel me niet alleen, de wasmand is nog steeds vol en er ligt ook nog vlees in de vriezer. Zoonlief is verhuisd. Als laatste. Ik heb een empty nest. Maar het syndroom? Nee, ik kan het nog niet ontdekken.