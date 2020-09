Nog meer groei verstoort het evenwicht nog meer

OpinieDe feiten tonen aan dat meer welvaart geen oplossing is voor de problemen waar de wereld mee worstelt. Dat betoogt Henk Heesakkers uit Beek en Donk, voormalig docent in de groene sector.

Opnieuw een optimistisch artikel van Ralf Bodelier: 'Wereld heeft niet minder, maar juist meer nodig' (ED Opinie 8 september). De feiten, onderbouwd door wetenschappers, tonen een heel ander beeld dan Bodelier schetst.

Een optelsom van die feiten maakt, als we niet vandaag al actie ondernemen, de wereld voor de mens onleefbaar. Het meer, meer, meer is de basis van een globaal probleem. Het is niet uit luxe dat mensen op de vlucht slaan, het zijn er al veel en vele miljoenen zullen op korte termijn volgen. Dit alles omdat hun huidige leefgebied geen overlevingskans meer biedt. Voor de mensheid dient zich dat met de dag meer aan, voor veel dieren is dat al langer de harde werkelijkheid. Voorbeelden zijn er legio. Op de smeltende polen komen pinguïns en ijsberen om van de honger.

Het is droevig gesteld

Door de hogere temperaturen en uitstoot van een waslijst aan schadelijke stoffen wordt de daaruit voortvloeiende droogte een wereldwijd snel groeiend probleem. Meer dan 1 miljard dieren stierven alleen al in Australië door bosbranden. Het grootste bosgebied ter wereld in Rusland kampt met zeer grote branden. Dicht bij huis stond recent de Peel in brand. Op wereldschaal lijkt dat niet zoveel maar voor een landje als Nederland heeft het wel degelijk grote invloed.

Kortom, het is droevig gesteld met de bossen. Jaarlijks gaat gemiddeld 10 miljoen hectare verloren door brand - direct of indirect door onze schuld - of door het kappen van bomen. Door het beleid van mensen als Trump en Bolsonaro wordt het zeker niet minder. Ook wij als Nederland doen daaraan mee. Nee, niet in de mate als China, dat alleen al 52 procent van het gekapte hout uit Zuid-Amerika voor zijn rekening nam. Maar naar verhouding doen wij het niet veel beter. We zijn alleen zuinig op het beetje dat er nog is. Het klinkt cru, maar in feite parasiteren we met hout en veel andere grondstoffen op andere landen op onze planeet.

We zijn niet het enige westerse land dat zo acteert, maar in verhouding is onze aanslag op grond- en delfstoffen wel erg groot. Nog meer groei, zoals Bodelier oppert, zal de balans nog verder uit het evenwicht brengen. In plaats van meer moeten we drastisch minderen om de roofbouw op de aarde af te remmen. Voor herstel zijn we al te laat, de opwarming zal zelfs versneld doorzetten.

Dramatisch vooruitzicht

Denk aan de dooi van wat we permafrost noemen rond de poolcirkel. Dichter bij huis voltrekt zich hetzelfde, de permafrost in de Pyreneeën en Alpen dooit ook. Dat is zichtbaar aan de gletsjers die duizenden jaren de bergen bedekten en nu in korte tijd verdwijnen. Binnen in de bergen bevindt zich ook het nodige ijs in holten en rotsspleten, ook dit is aan het smelten met als gevolg dat het volume afneemt en bergen op een aantal plekken instabiel worden. Een dramatisch vooruitzicht voor een aantal dorpen en steden in het dal.

De toenemende dooi in het Alpengebied heeft ook invloed op de beschikbaarheid van zoet water in Nederland, om de eenvoudige reden dat de Rijn op termijn droog komt te liggen. Denk niet dat dit probleem ver weg ligt. In het hoger gelegen stroomgebied van de Rijn (Duitsland) kampt men al jaren met steeds drogere akkers. Het is niet meer dan logisch dat de boeren daar meer water gaan tappen. Omdat ook de aanvoer van water door de Maas schaars wordt zijn de gevolgen ook voor Nederland ingrijpend.

Zelfs beuken hebben het zwaar

Intussen hebben we de derde droge en hete zomer te verduren, waardoor de waterbehoefte ook nog eens stijgt. Voor veel planten - ook bomen - een niet gering probleem. Veel fijnsparren zijn al dood en daar blijft het niet bij. Er is ook veel sterfte van berken op zandgronden en zelfs beuken hebben het zwaar te verduren. Ziedaar, zelfs zonder bosbrand hebben we al een groot probleem. Even vurenhout halen bij de buren zal dadelijk ook niet meer lukken, omdat in oostelijk Duitsland meer dan 80 procent van de fijnsparren dood is. Als Bodelier beweert dat het goed gaat met het Nederlandse bos, mag hij dat nog een keer uit komen leggen.

Een rapport van het WNF spreekt voor zich. Dat het goed gaat omdat er een wolf rondloopt, is absolute kolder. Sterker nog, het bevestigt de verstoring van het natuurlijke evenwicht. In plaats van meer zullen we - of we het willen of niet - de weg van de duurzaamheid moeten inslaan. Niet morgen, maar vandaag al. Doen we dat niet dan kunnen we het proces van opwarming niet meer vertragen en wordt het daarbij onbetaalbaar. Als krimp van het boerenbedrijf gebruikt wordt voor meer wegen en huizen in plaats van meer bomen, hebben we nog niet de regering die nodig is om die stap te zetten.