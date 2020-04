Nog nooit zo duidelijk geweest als nu dat sport bijzaak is

Toch was er onlangs voor mij één uitzondering: de reconstructie van de Amstel Gold Race van vorig jaar, met die sensationele ontknoping en de wonderbaarlijke wederopstanding van Mathieu van der Poel. Ik kon me nog precies herinneren hoe ik die wedstrijd vorig jaar onderging. Ik had afgesproken om aan het eind van de middag naar het huis van mijn hypotheek te fietsen. Toen Van der Poel kansloos leek en de voorsprong van de leiders steeds groter werd, stond ik op het punt de tv uit te zetten en te vertrekken, maar iets weerhield me ervan. Gelukkig maar, want wat er in die laatste kilometer gebeurde was ongezien en verbijsterde de wielerwereld.