Nog veel te doen voor boer; agrariër belang bij goed milieu en goede natuur maar is nog lang niet zo ver

Dit mestprobleem is volgens Van Genugten vrijwel opgelost. Er is echter niets opgelost. Zolang een groot deel van het veevoer wordt geïmporteerd en de mest niet wordt terugvervoerd, wat schier onmogelijk is, is er geen sprake van enigerlei kringloop. We staan pas aan het begin van mogelijke oplossingen. Zowel drijfmest als stikstofdepositie (ammoniak) en kunstmest zorgen nog steeds voor een sterke afname van de biodiversiteit in met name gebieden met intensieve veehouderij. Ook bosgebieden op de zandgronden hebben te lijden van stikstofdepositie.