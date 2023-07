Noodgedwongen switchte ik van tabaksmerk in de supermarkt

Column Het leek of de wereld veranderde in één kokende Death Valley

Hij had al die tijd over mijn stoel gehangen. Soms, als ik jeuk in mijn rug had, had ik hem tegen het hout van de leuning aangedrukt en gebruikte de twee zo als krabber. Als man alleen had ik geen hulpmiddelen om de rug te krabben. Dus probeerde je inventief te zijn, voor zover je inventief was.