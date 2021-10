‘Nothing’ will save the world, daar is geen knipoog voor nodig

Beschamend ook een beetje. Misschien dat daarom de knipoog erbij staat. Om onszelf niet al te slecht te laten voelen. Want iedereen bestelt wel eens iets online, dat als pakket thuisbezorgd wordt. Er zijn te veel spullen en er komt steeds meer bij. Al dan niet met de beste intenties, want in alle goedbedoeldheid om de wereld te redden, worden er toch weer nieuwe, innovatieve en duurzame producten gemaakt. Terwijl dat nu juist niet de bedoeling is. Voor mij is Max de winnaar! Ook omdat hij geen rommel of afval achter zal laten als hij zijn project opruimt. Karton opvouwen, hergebruiken of bij het oud papier. Helemaal goed.