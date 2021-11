Nu de cultuurwereld zich weer opent, valt de ene na de andere kunstenaar om

Of beter: hoe we dat in hemelsnaam op een niveau kunnen brengen opdat deze aardkloot en zijn bewoners er over wat decennia nog altijd bestaan. Da’s een hele kluif en voor er zoiets als een overeenkomst is - waar ál die lui het min of meer mee eens moeten zijn - dan zijn we heel wat dagen en heel wat gepalaver verder. Ik bedoel: William Morris en de zijnen hadden het in de tweede helft van de 19e eeuw een stuk makkelijker met het bedenken van die nieuwe manier van vormgeven en het afgeven op het lelijke van de industriële tijd.