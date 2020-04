Nukkige schouders lijken digitaal net wat minder te hangen

De moeder bijvoorbeeld die zojuist - op weg naar het Nespresso-apparaat dat qua doorlooptijd z'n beste tijd wel gehad heeft - voor de zoveelste keer met een blote voet op een vanzelfsprekend niet opgeruimd legoblokje is gaan staan. Of de van eenzaamheid depressieve single die tijdens weer een Hangout-vergadering stiekem een steelse blik op Tinder werpt. Tegen beter weten in want van een beetje vrijblijvend, fysiek geflikflooi kan in een anderhalvemetersamenleving geen sprake zijn. Maar per saldo doen we het dus prima, melden de bazen in vlogs en blogs. Ze zijn trots op ons aanpassingsvermogen en stellen dat het verrassend goed gaat, dat vergaderen via Hangout, Teams of Zoom. Sterker nog: zo'n digitale 'meeting' blijkt super efficiënt, want duurt doorgaans stukken korter dan de fysieke varianten.