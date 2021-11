Ode aan de berg en: hoe nietig is daar de mens wel niet

Column Nu is Louis van Gaal de laatste die zal tegenspre­ken dat hij iets niet kan

De laatste maanden is Louis van Gaal opgevoerd als redder des vaderlands, als een man die een einde maakt aan alle problemen in ons land. Een trage kabinetsvorming, Louis van Gaal zou er wel raad mee weten. Hij zou die politici in no time in draf krijgen door boven het Torentje uit te tronen.

16 november