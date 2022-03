Oekraïense nerds zijn duidelijk digitaal handige jongens

Het Kremlin doet alles dat in hun nadeel is af als nepnieuws. De klassieke Cleese-uitspraak ‘Don’t mention the war’ heeft en passant ook een nieuwe betekenis gekregen, want de oorlog mag in Rusland geen oorlog genoemd worden, anders heb je als journalist kans dat je vijftien jaar in Siberië op een door de klimaatverandering opgewarmd houtje mag bijten.