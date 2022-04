Oeverspin en hoornaar in plaats van tanks en bommen

Zelf had hij wel ideeën over wat dan in gezinsverband als afsluiting van de dag te kijken. YouTube. Van die vlogs van halfbakken gasten - vlassig snorretje in combinatie met de laatste jeugdpuistjes - die aan het gamen zijn en daarbij zelf het schreeuwerige commentaar geven. Maar hier openbaarde zich dan toch echt een generatiekloofje, want ik trek die hysterisch drukke filmpjes niet.